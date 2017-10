Continuar a ler

O jornal holandês 'De Telegraaf' adianta que o treinador terá recusado dois futebolistas de inegável qualidade, um dos quais acabou por se transferir para um rival da Premier League e está a impor-se - o 'alvo' era, e continua a ser, Virgil van Dijk (Southampton).





E a equipa de Klopp continua a sofrer golos caricatos - resultantes de lançamentos de linha lateral já são três-, em situações em que está em superioridade numérica face ao adversário, acumulando fortes críticas por parte de comentadores que jogaram em treinaram ao mais alto nível. Trata-se de Davinson Sánchez (ex-Ajax, agora no Tottenham) e Kalidou Koulibaly (Nápoles). O técnico alemão terá confiado que Dejan Lovren, Joel Matip e Ragnar Klavan davam conta do recado, o que se está a revelar um enorme erro: o Liverpool é 7.º na Premier League (quatro vitórias, dois empates e uma derrota; 13 golos marcados/12 sofridos), e segundo no Grupo E da Champions (dois empates; três golos marcados/três sofridos). O jornal holandês 'De Telegraaf' adianta que o treinador terá recusado dois futebolistas de inegável qualidade, um dos quais acabou por se transferir para um rival da Premier League e está a impor-se - o 'alvo' era, e continua a ser, Virgil van Dijk (Southampton).

O número de golos sofridos pelo Liverpool em sete jogos da Premier League (12) só é superado pelo do West Ham (13), e a debilidade defensiva dois reds fica ainda mais exposta com mais três encaixados em dois encontros da Liga dos Campeões (Grupo E).Há muito tempo que o problema está identificado - desde a passada temporada... -, mas o clube falhou no que toca ao reforço do centro da defesa e especula-se agora que Jürgen Klopp terá desempenhado um papel determinante.