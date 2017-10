¡Esto es señorío! No debería ser noticia pero lo es, Gracias al @RMACastilla por como han dejado los vestuarios. #ForzaAdarve ?? pic.twitter.com/LZ9FOqY2q7 — Unión Adarve (@UnionAdarve) 22 de outubro de 2017

O Castilla, a segunda equipa do Real Madrid, jogou este domingo em casa do Unión Adarve, em duelo do Grupo 1 da Segunda Divisão B espanhola no qual perdeu por 1-0. Nada de mais neste encontro, até porque em campo não estava nenhum jogador conhecido - o mais próximo disso será o técnico Santiago Solari.Contudo, do encontro salta à vista um outro pormenor, realçado pelo Unión Adarve na rede social Twitter: o simples facto de o Castilla ter deixado o balneário totalmente limpo. "Isto é de se tirar o chapéu. Não devia ser notícia, mas é... Obrigado ao Castilla por ter deixado o balneário neste estado", podia ler-se no tweet, que surgia acompanhado de uma foto a comprovar a limpeza feita.

Autor: Fábio Lima