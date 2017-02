O árbitro do Villarreal-Real Madrid (2-3) fez uma adenda ao relatório do jogo no qual deu conta de uma mensagem ameaçadora que encontrou no carro, quando se preparava para regressar a casa. O trabalho de Jesús Gil Manzano foi muito contestado pelos jogadores da casa, com destaque para os protestos na sequência do penálti assinalado do qual resultou o 2-2.Apesar das viaturas dos elementos da equipa de arbitragem estarem estacionadas numa zona privada, alguém conseguiu colocar uma nota na qual escreveu "ladrões", levando a que Manzano solicitasse a presença de elementos da empresa encarregue de fazer a segurança ao estádio 'La Cerámica' - anteriormente 'El Madrigal' -, dando também conhecimento do facto ao responsável do clube pelo recinto."Foi criado um anexo à ata do dia 27/02/2017 às 01h30, motivado por: uma vez entregues as atas do jogo, fomos acompanhados por pessoal de segurança ao parque, onde tínhamos as nossas viaturas estacionadas, que se encontra numa zona controlada dentro do recinto do estádio, tendo encontrado nos pára-brisas dos nossos veículos um papel com a palavra 'ladrões' escrita à mão. Disto foi informado o delegado de campo, desconhecendo-se que sejam os autores", lê-se no que será a transcrição da adenda ao relatório de Manzano, no jornal 'As'.

Autor: António Espanhol