Alli, que já se assumiu como um dos indíscutiveis nas convocatórias de Gareth Southgate para a seleção princial de Inglaterra, pretederá passar a receber pelo menos três vezes do recebe atualmente - ou seja na casa das 150 mil libras (168.577 euros) - pois sabe que há clubes que se diponibilizar a pagar-lhe semanalmente 200 mil libras (224.769 euros).



O jornal 'Daily Mail' adianta que Dele Alli se prepara para pedir um aumento ao Tottenham que o fará entrar em rota de colisão com a política salarial do clube. A notícia refere que o mais bem pago do plantel dos spurs é nesta altura Harry Kane, com o valor pretendido pelo médio-centro a superar largamente essa verba.Kane ganha 100 mil libras por semana (112.384 euros), o dobro de Alli (56.192 euros), que estará a jogar com o interesse que vários clubes têm em o contratar no final da temporada - o médio de 21 anos, refira-se renovou contrato em setembro do ano passado, assinando até junho de 2022.