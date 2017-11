Afinal, não serão necessários três ou quatro meses para Ousmane Dembélé debelar a lesão. O jogador francês revelou que a recuperação está a correr muito bem e que em pouco tempo vai juntar-se à equipa."Dentro de duas semanas estarei com o grupo", contou o jogador, acrescentando que tem feito um intenso trabalho de recuperação. "Sim, é muito duro. Sobretudo pelo treino que tenho de fazer. É todos os dias, seja feriado ou domingo", contou o jogador numa conversa com os treinadoes e staff do Stade Rennais, gravada pelo Canal+.Dembélé sofreu uma lesão grave na coxa esquerda em setembro, no jogo com o Getafe, tendo sido operado poucos dias depois.