O francês Dembélé, que saiu lesionado no jogo de sábado frente ao Getafe , com queixas na coxa da perna esquerda, foi operado esta terça-feira, segundo informou o Barcelona.O clube da Catalunha publicou na sua conta oficial do Twitter que o avançado foi subemtido a uma cirurgia com êxito, pelo que deverá ficar três meses e meio fora das opções do técnico Ernesto Valverde. Dembélé falha assim toda a fase de grupos da Liga dos Campeões.