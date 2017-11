Continuar a ler

"Não começámos esta temporada crucial da melhor forma. E como sucede em muitos países por toda a Europa, o treinador é que paga. É uma decisão plena de lógica", reforçou Bilic que terminou coim uma referência aos adeptos do clube londrino: "Foram sempre fantásticos comigo do início até ao fim."



, confirmando um desfecho esperado por muitos, entre os quais... o próprio treinador. À saída do centro de treinos dos hammers, o croata disse que se tratou de "uma decisão plena de lógica" face às circustâncias. E as circunstâncias são: nove pontos em 11 jornadas valem o 18.º lugar na Premier League."Estava à espera disto. Não há ressentimentos. Sinto muito orgulho do trabalho que fiz aqui", começou por dizer o antigo internacional croata, que representou o West Ham como jogador e assumiu o cargo de treinador no arranque para a temporada 2015/16.