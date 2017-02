Thaylor Lubanzadio, do Real Unión de Irun - o seu passe pertence ao Eibar -, acusou na quinta-feira um defesa do Atlético Saguntino de ter proferido insultos racistas na sua direção, durante o encontro entre as duas equipas e, esta sexta-feira, acabou por ser suspenso pela Federação. Em causa, segundo os documentos da RFEF, está a troca de palavras entre o avançado basco e o árbitro auxiliar, após o término do referido encontro.Entre as várias expressões proferidas estavam "p..." ou "p... de m...", palavras que Lubanzadio denunciou aos árbitros, sem que tivesse sido tomada qualquer medida. Incrédulo, Lubanzadio abandonou o relvado em lágrimas, devido a "raiva e impotência" e, já no túnel de acesso aos balneários, acusou o juiz de ter medo de agir perante tal situação. "Depois do final do jogo, o número 15 da Real Unión dirigiu-se ao assistente, apontando-lhe o dedo indicador a escassos centímetros da cara, empurrando-o e recriminando-o por algo sucedido no jogo. Nesse momento, as forças de autoridade intervieram e travaram o referido jogador", pode ler-se na ata do encontro.Agora, e para lá da suspensão de quatro jogos, Lubanzadio é ainda condenado a pagar 600 euros de multa. Quanto ao jogador que proferiu os alegados insultos... nada se sabe.

Autor: Fábio Lima