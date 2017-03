Continuar a ler

"Estou a demonstrar a minha qualidade aqui no Lyon. Voltarei a estar no topo e depois veremos o que acontece", acrescentou, referindo-se às declarações de Mourinho, nas quais o português elogiou o profissionalismo do holandês e deixou a porta de Old Trafford aberta a um regresso.



O Manchester United contratou Depay no verão de 2015, quando Louis van Gaal estava no cargo, pagando 34 milhões de euros ao PSV Eindhoven pela transferência. O extremo nunca se conseguiu afirmar verdadeiramente e, com Mourinho, acabou por ser utilizado apenas em oito jogos nesta temporada, com uma preença no onze inicial - Northampton, na 3.ª eliminatória da Taça da Liga.

"Não estou ressentido com Mourinho. Fiz o meu trabalho nos treinos e sim, não compreendi as escolhas dele, como me parece óbvio. Mas ele é que era o treinador e eu tinha de aceitar as decisões que tomava. Penso que não era suficientemente bom para ele. Mas tudo bem."