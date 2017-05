Depois dos foguetes é tempo de... agarrar nas propostas e decidir o futuro. Isto no caso de Rooney. O avançado de 31 anos admitiu à imprensa inglesa que recebeu várias ofertas, "de Inglaterra e do estrangeiro" e que já decidiu "mais ou menos" onde jogará em 2017/18."O treinador quer que eu fique, mas tenho de tomar uma decisão e é o que farei nas próximas semanas junto da minha família", disse Rooney, que terá mais tempo de descanso, ao ficar fora dos eleitos de Inglaterra para os jogos com Escócia e França.