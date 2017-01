Mateo García (13’) adiantou os ilhéus, mas Andone (69’) deu o ponto aos galegos. O jogo foi bem disputado e teve chances para os dois lados, com o Depor a não conseguiu aproveitar a expulsão de Aythami, aos 77’.



O resultado deixa o Las Palmas em 10.°, enquanto o Deportivo permanece em 15.°.

O Deportivo, com Luisinho a titular (saiu aos 80’), somou o quinto empate seguido (três na Liga). No jogo de abertura da 19.ª jornada do campeonato espanhol, a turma da Corunha ‘sacou’ uma igualdade (1-1) na visita ao Las Palmas, de Hélder Lopes (cumpriu os 90 minutos).