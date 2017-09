Continuar a ler

Elogios mil...



O triunfo (3-2) em San Sebastián permitiu ao Valencia subir ao 4º lugar, o último que dá acesso à Champions. "Continuamos fortes enquanto equipa. Somámos mais três pontos importantíssimos", escreveu Guedes no Instagram.



Quem não lhe poupa elogios é a imprensa do país vizinho, que o considerou o melhor em campo no Anoeta. "Uma bala chamada Guedes! O extremo que enamora Marcelino fez duas assistências para emoldurar", escreveu o ‘AS’, enquanto a ‘Marca’ anotou: "Ele foi enorme! Rubricou uma exibição incrível. É um jogador de outro nível!" E os baluartes da Comunidade Valenciana? "Guedes é um míssil para o contra-ataque", advogou o ‘Superdeporte’, ao passo que o ‘Las Provincias’ referiu: "Guedes saiu da lâmpada!"



"Estou feliz aqui"



Gonçalo Guedes é o novo menino-bonito dos adeptos do Valencia, verdadeiramente impressionados com a sua velocidade e verticalidade. A exibição assinada no Anoeta constitui o mais eloquente cartão de visita do jogador nascido no Benfica. Um par de assistências a culminar duas arrancadas dignas de figurar no portfólio de um Ronaldo ou um Messi. Depressa e bem... afinal há quem!A adaptação a Espanha não tem constituído problema para Guedes. O extremo totaliza quatro jogos no Valencia, não tendoainda perdido. Contabiliza duas vitórias e outros tantos empates! Soma por triunfos os dois jogos a titular (Málaga e Real Sociedad). E nessas duas partidas realizou três assistências, servindo duas vezes Rodrigo e uma Zaza. Talvez seja por isso que o PSG não admitiu que o empréstimo tivesse uma cláusula de opção de compra...

