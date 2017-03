Com quatro equipas de topo nas meias-finais, a Taça de Inglaterra vai reservar um dérbi londrino entre Chelsea Tottenham , segundo ditou esta segunda-feira o sorteio realizado. Quanto à outra partida das 'meias', será disputada entre Arsenal Manchester City , em encontros a disputar no fim de semana de 22 e 23 de abril.De referir que o Chelsea, que esta noite derrotou o Man. United, por 1-0 , terá pela frente uma das quatro equipas com a qual esta temporada perdeu - as outras são o Liverpool, o Arsenal e o West Ham -, tendo desta forma uma chance de carimbar o apuramento para a decisão da Taça e, adicionalmente, 'vingar-se' por esse desaire.

Autor: Fábio Lima