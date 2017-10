O Tottenham desiludiu esta quarta-feira perante os seus adeptos após perder por 3-2 frente ao West Ham , num dérbi londrino a contar para quarta ronda da Taça da Liga. Os spurs estiveram a vencer por dois golos mas permitiram a reviravolta do rival numa segunda parte desastrosa.A equipa de Mauricio Pochettino entrou praticamente a ganhar, com um golo de Moussa Sissoko aos seis minutos, e Dele Alli tratou de ampliar a vantagem ainda no primeiro tempo (37'). No entanto, o West Ham - com José Fonte a assistir do banco de suplentes - entrou na segunda parte revigorado e um bis de André Ayew (55' e 60') deu uma nova fé aos visitantes. Aos 70', Ogbonna acabou mesmo por gelar Wembley e garantir a passagem da turma orientada por Slaven Bilic aos quartos-de-final.Consulte o direto do jogo.