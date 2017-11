Continuar a ler

A noticia que o jornal inglês publicou na terça-feira salientou que os contactos entre representantes do PSG e de Mourinho são posteriores aos que terão acontecido pela última vez há mais de um mês e terão sido motivados pelos elogios que o técnico português fez à qualidade do futebol praticado pelos parisienses e ao poderio do clube que no verão contrataou Neymar (Barcelona) e Kylian Mbappé (Monaco). "Mourinho está bastante satisfeito no Manchester United, mas ele tem também um pouco de globetrotter: por isso, por que não também em França? [Mourinho] Ainda não trabalhou em França", reforçou o técnico nacional de França.

O rumor sobre o interesse do Paris Saint-Germain (PSG) na contratação de José Mourinho continua a ser um dos temas no topo da agenda futebolística e depois do jornal 'The Sun' ter noticiado que teve lugar um novo contacto do clube com representantes do treinador português do Manchester United, o selecionador de França deixou claro que não ficaria surpreendido se a transferência se concretizasse."O PSG é a equipa mais importante em França, está a fazer boas companhas na Ligue 1 e na Liga dos Campeões. Por isso, por que não Mourinho no PSG?", começou por dizer Didier Deschamps na conferência de imprensa de lançamento do jogo particular frente ao País de Gales (esta sexta-feira no Stade de France, às 20 horas).