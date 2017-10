Continuar a ler

Meunier foi contratado ao Club Brugge em julho de 2016, com a transferência a ficar registada por seis milhões de euros, e assinou contrato até 2020. O seu valor de mercado ronda os 10 milhões de euros.



Rose também não participou em qualquer jogo da Liga dos Campeões pelo Tottenham mas por motivos diferentes. O internacional inglês está a recuperar de uma grave lesão no joelho esquerdo e teme agora a concorrência de Ben Davies na lateral-esquerda dos spurs comandados por Mauricio Pochettino.



A disponibilidade de Rose para sair do Tottenham é pública e o interesse do United também não é novo, mas ao contrário de Meunier, a sua contratação representará sempre um investimento avultado. O esquerdino só termina a ligação aos spurs em 2021 e o seu valor de mercado é de 30 milhões de euros, com os londrinos pouco interessados em facilitar a vida a um rival da Premier League.



Mourinho pretende opções para Antonio Valencia na direita e para Ashley Young e Daley Blind na esquerda, com Luke Shaw e Matteo Darmian a não entrarem nas contas do treinador português.

O lateral-direito belga do PSG está longe de ser um indiscutível no onze de Unai Emery e pretende jogar com regularidade em ano de Mundial, tendo como vantagem o facto de ainda não ter sido utilizado em jogos da Liga dos Campeões.