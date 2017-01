Continuar a ler

Com o United ainda em quatro frentes, Mourinho não compreende a sobrecarga de jogos nesta fase da temporada: "O calendário no melhor país do mundo do futebol não faz sentido. Pensando realisticamente, [ganhar] a Premier League é quase uma missão impossível mas só penso no próximo jogo e esse é possível. Este calendário aplica-se a vários outros clubes mas, por exemplo, o Liverpool e o Chelsea só fazem mais 16 jogos..."



"É de doidos"



Mou lamentou não lutar de armas iguais pela Taça da Liga, a 26 de fevereiro: "O Southampton tem 15 dias de descanso antes da final enquanto nós nesse período faremos dois jogos [Liga Europa e Taça de Inglaterra]. É de doidos..."



Marco Silva: «É determinante que tudo nos corra bem»



O Hull tem hoje mais um duro teste na luta pela permanência na Premier League mas Marco Silva acredita que a equipa pode repetir a exibição que lhe valeu o triunfo sobre o United para a Taça da Liga. "É um jogo muito importante para nós, depois de termos ganho em casa para a Taça da Liga. Mas é determinante para nós que tudo corra bem em Old Trafford. Tenho confiança nos meus jogadores para enfrentarmos o Manchester United", disse o técnico português dos tigers.



Marco Silva até poderá estrear hoje um reforço na defesa, depois da lesão de Curtis Davies (pode parar 8 semanas) e das dúvidas à volta de Dawson. "Ranocchia é um jogador de qualidade internacional e tem experiência. Veio melhorar o plantel e está pronto para jogar", disse o treinador, que se mostrou contente com a recuperação de Ryan Mason. Com o United ainda em quatro frentes, Mourinho não compreende a sobrecarga de jogos nesta fase da temporada: "O calendário no melhor país do mundo do futebol não faz sentido. Pensando realisticamente, [ganhar] a Premier League é quase uma missão impossível mas só penso no próximo jogo e esse é possível. Este calendário aplica-se a vários outros clubes mas, por exemplo, o Liverpool e o Chelsea só fazem mais 16 jogos..."Mou lamentou não lutar de armas iguais pela Taça da Liga, a 26 de fevereiro: "O Southampton tem 15 dias de descanso antes da final enquanto nós nesse período faremos dois jogos [Liga Europa e Taça de Inglaterra]. É de doidos..."O Hull tem hoje mais um duro teste na luta pela permanência na Premier League mas Marco Silva acredita que a equipa pode repetir a exibição que lhe valeu o triunfo sobre o United para a Taça da Liga. "É um jogo muito importante para nós, depois de termos ganho em casa para a Taça da Liga. Mas é determinante para nós que tudo corra bem em Old Trafford. Tenho confiança nos meus jogadores para enfrentarmos o Manchester United", disse o técnico português dos tigers.Marco Silva até poderá estrear hoje um reforço na defesa, depois da lesão de Curtis Davies (pode parar 8 semanas) e das dúvidas à volta de Dawson. "Ranocchia é um jogador de qualidade internacional e tem experiência. Veio melhorar o plantel e está pronto para jogar", disse o treinador, que se mostrou contente com a recuperação de Ryan Mason.

À derrota em Old Trafford na 1ª mão da Taça da Liga, Marco Silva respondeu com uma vitória em casa sobre Mourinho, que acabou com a série invicta do compatriota no United (16 jogos). Um triunfo com sabor amargo, pois o Hull ficou pelo caminho. A desforra está marcada para hoje, em Old Trafford, mas agora a contar para a Premier League, competição em que Mourinho quer evitar mais tropeções. Daí o aviso a Marco Silva, preocupado em salvar o Hull da despromoção."Da última vez que os defrontámos, até a derrota foi um bom resultado. Amanhã só os três pontos interessam, se não vencermos será muito mau. Precisamos de ganhar, essa é a diferença", afirmou o técnico português, que já conta com Eric Bailly, central costa-marfinense que regressou da participação na CAN.

Autor: Hugo Neves