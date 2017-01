Na quinta-feira Pere Gratacós cumpriu, no sorteio da Taça do Rei, o seu último ato enquanto diretor de relações institucionais do Barcelona, um evento no qual, para a direção dos catalães, 'assinou' a sua despromoção. Tudo por causa das suas declarações após a cerimónia, nas quais desvalorizou o papel de Lionel Messi: "Não seria tão bom se não tivesse ao seu lado Iniesta, Neymar, Piqué..."Uma frase que pode ser entendida como algo normal, até porque o futebol se faz, de início, com onze jogadores de cada lado, mas que não passou em claro ao clube, que um dia depois anunciou a despromoção do dirigente. "Pere Gratacós foi destituído do cargo de relações institucionais do Barcelona por ter expressado publicamente uma opinião pessoal que não coincide com a da entidade", explica o clube catalão em comunicado.Agora, Gratacós irá continuar ligado ao clube, mas em funções menos importantes.

Autor: Fábio Lima