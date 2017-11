Continuar a ler

A equipa treinada pelo português Paulo Fonseca e o Feyenoord defrontam-se a partir das 19h45, no Estádio Metalist, em Kharkiv, em jogo da quarta jornada do Grupo F.



A Ucrânia recebe a final da Liga dos Campeões em 26 de maio de 2018, em Kiev, que no ano passado foi palco de cenas de violência entre centenas de ucranianos e turcos à margem de um jogo da Liga dos Campeões, entre o Dínamo Kiev e o Besiktas.

A polícia ucraniana deteve esta quarta-feira 52 pessoas por participação em rixa e distúrbios em Kharkiv, antes do jogo da Liga dos Campeões que opõe o Shakthar Donetsk e os holandeses do Feyenoord.A polícia informou que foi chamada a um bar onde "ocorreu um conflito entre adeptos holandeses e ucranianos" e encaminhou 52 pessoas para uma esquadra para serem interrogados, acrescentando que foram partidos vidros e que o interior do bar sofreu vários danos.

Autor: Lusa