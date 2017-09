Continuar a ler

Muitos deles tombaram e acabaram pisados e esmagados pelos que estavam mais atrás, o que levou o árbitro Thomas Leonard a interromper de imediato a partida e ordenar que os jogadores de ambas as equipas recolhessem às cabinas.



Seguiu-se uma cena de enorme confusão, com elementos da Cruz Vermelha e dos Bombeiros a providenciar os primeiros socorros aos feridos já no relvado, feridos esses que foram sendo evacuados do estádio para os hospitais.



O estádio do Amiens está a ser sujeito a obras de renovação e a tribuna lateral que se encontra em frente à que colapsou está fechada para ser remodelada.

Vários adeptos do Lille feridos quando uma barreira caiu no momento dos festejos

Dezoito adeptos do Lille ficaram feridos, três deles em estado grave, quando uma parte da bancada do estádio do Amiens cedeu, durante os festejos de um golo da sua equipa. Este acontecimento motivou a interrupção da partida entre o Amiens e o Lille, da 10.ª jornada da Liga francesa, e, posteriormente, o seu adiamento.Quando Fodé Ballo-Touré correu para a zona da bancada onde se encontravam os adeptos do Lille, para festejar o golo inaugural da partida, esta colapsou assim que aqueles se precipitaram degraus abaixo em direção à zona que separa a bancada do relvado com intuito de partilhar o festejo com o avançado da sua equipa.

Autor: Lusa