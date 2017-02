Continuar a ler

No entanto, Di María mostrou-se cauteloso quanto ao facto do apuramento para os 'quartos' estar garantido e de este poder ser o fim do ciclo Barça. "Não, ainda não é o fim do ciclo. Eles ainda podem dar a volta a este resultado, e até ganhar a Liga dos Campeões. Tudo é possível com o Barcelona. Esta noite nós fizemos um grande jogo durante os 90 minutos. Acho que fizemos um jogo perfeito", lembrou.



No dia em que comemorou o 29.º aniversário, Ángel Di María reencontrou o Barcelona e, agora ao serviço do PSG, acabou por ser decisivo. O argentino apontou dois golos no sensacional triunfo (4-0) dos parisienses e deixou o 'velho' rival - o esquerdino que também passou pelo Benfica jogou no Real Madrid entre 2010 e 2014 - à beira da eliminação da Liga dos Campeões."Alguns amigos de Madrid felicitaram-me", admitiu aapós o encontro do Parque dos Príncipes, a contar para a 1.ª mão dos oitavos de final da Champions, na qual demonstrou que o mau tempo parece ter passado. "As coisas mudam tanto para o bem como para o mal. Claro que estou contente por ter apontado dois golos, por ter ajudado a equipa e por ter alcançado esta vitória. Espero que possamos continuar desta forma", sublinhou.

