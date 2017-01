Com o ex-benfiquista Di María a assumir protagonismo com um bis, os parisienses contaram igualmente com dois golos do uruguaio Cavani. O argentino abriu a contagem aos 19', mas Diego Rolán empatou aos 32', numa primeira parte equilibrada. Depois, tudo se desmoronou para a equipa da casa: Cavani marcou aos 60' e 74', antes de Di María fechar as contas aos 81'.



Desta forma, o PSG - que venceu as últimas três edições da Taça da Liga - aguarda agora pelo outro finalista, a definir esta quarta-feira (às 20h00) num duelo entre o Monaco, de Leonardo Jardim, João Moutinho e Bernardo Silva, e o Nancy.

Num dia em que Gonçalo Guedes chegou a Paris para reforçar o PSG, a equipa de Unai Emery demonstrou todo o seu poderio ao carimbar o apuramento para mais uma final da Taça da Liga francesa (a 4.ª consecutiva) ao vencer por 4-1 no terreno do Bordéus.