Ángel Di María, ex-jogador do Benfica, desvendou, em entrevista à ESPN, que começou a trabalhar com um psicólogo para ser capaz de lidar com momentos de maior pressão."Desde há uns tempos que ando a trabalhar com um psicólogo, que me faz sentir muito melhor. A pressão influencia a nossa cabeça. A última lesão que tive [em setembro] foi apenas uma distensão e regressei na semana seguinte. Agora, trabalho muito mais para não ter esse tipo de problemas", revelou o argentino, que se encontra em Moscovo, na concentração da seleção albiceleste, onde vai enfrentar a Rússia este sábado.Na mesma entrevista, o médio do PSG esclareceu ainda que esteve perto de se transferir para o Barcelona, no último mercado de verão, e realçou que gostaria de terminar a carreira no clube onde foi formado: "Penso sempre que me vou retirar no Rosario Central. Quero terminar a minha carreira lá."