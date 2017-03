Continuar a ler

Já o campeão em título, o 1.º de Agosto, joga em casa, também em Luanda, com a Académica do Lobito, depois do empate a meio da semana no Huambo, em jogo que estava em atraso, perdendo assim os primeiros pontos na competição de 2017.Entre os restantes candidatos ao título angolano, o Recreativo do Libolo, treinado pelo português Carlos Vaz Pinto e ainda a recuperar da derrota da última jornada, volta a casa, na vila do Calulo, para receber o 1.º de Maio, lanterna vermelha da competição.Já o Petro de Luanda tem a vida complicada, viajando para Saurimo, no extremo leste do país, para defrontar o Progresso da Lunda Sul.Ainda em Luanda, destaque para outro dérbi da capital, desta vez com os polícias do Interclube, do treinador português Paulo Torres, a receberem os sambilas do Progresso do Sambizanga.Depois de conquistar a primeira vitória na jornada anterior, o Santa Rita de Cássia, do treinador português Sérgio Traguil, viaja do Uíge para Luanda, onde defronta nesta jornada, que se joga entre sábado e domingo, os aviadores do ASA, estes ainda sem vencer no Girabola de 2017.Recreativo do Libolo - 1.º de MaioInterclube - Progresso do SambizangaProgresso da Lunda Sul - Petro de Luanda1.º de Agosto - Académica do LobitoKabuscorp do Palanca - Sagrada EsperançaJGM Huambo - Bravos do MaquisRecreativo da Caála - Desportivo da HuílaASA - Santa Rita de Cássia1.º Kabuscorp, 9 pontos2.º Sagrada Esperança, 73.º 1.º de Agosto, 74.º Petro de Luanda, 65.º Recreativo do Libolo, 66.º Progresso do Sambizanga, 47.º Bravos do Maquis, 48.º Académica do Lobito, 49.º Desportivo da Huíla, 410.º Recreativo da Caála, 411.º Santa Rita FC, 312.º Interclube, 313.º ASA, 214.º JGM Huambo, 115.º Progresso da Lunda Sul, 116.º 1.º de Maio, 1