Cumprido um dia de descanso após o dérbi frente ao Real Madrid , o Atlético Madrid regressou aos trabalhos tendo em vista o encontro da Champions frente à Roma. Diego Simeone poderá contar com todos os jogadores, exceto Savic que foi expulso no jogo com o Qarabag Depois do trabalho de ginásio, a equipa subiu ao relvado e o protagonista do susto do dia foi Diego Costa. O avançado sofreu um toque mas, resolvido o problema, conseguiu concluir a sessão de trabalhos sem problemas.

Autor: Bruno Dias