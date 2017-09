Continuar a ler

Em colisão com o técnico Antonio Conte, que o afastou das suas opções para a presente época do campeão inglês, o internacional espanhol nascido no Brasil aguardava por uma decisão quanto ao seu futuro: acabará por voltar ao 'seu' Atlético de Madrid, que, segundo a imprensa, pagará 65 milhões de euros aos londrinos."O Miguel [Ángel Gil Marin, conselheiro delegado dos colchoneros] fez um grande esforço para o meu regresso e eu agradeço muito, tanto a ele como ao clube. Estou muito feliz pelo esforço e tentarei, de alguma forma, agradecer", disse Diego Costa, que vai reencontrar o técnico argentino Diego Simeone, que o tinha treinado até 2014, quando se mudou para Inglaterra.Diego Costa disse que "todos sabiam" a sua vontade de voltar ao Atlético, mas negou-se a ser "ingrato" com o clube inglês: "Era muito feliz no Chelsea, uma equipa também muito grande, mas o Atlético é a minha casa e aqui estou".O avançado só poderá competir em janeiro de 2018 - altura em que o clube espanhol poderá inscrever novos jogadores, depois de cumprido o castigo que lhe foi aplicado pela FIFA - e agora confia que o preparador físico do clube o vai colocar rapidamente em forma, uma vez que tem trabalhado durante a paragem.