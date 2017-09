A 'novela Diego Costa" pode estar muito perto do fim. A imprensa espanhola avança que as negociações com At. Madrid estão quase concluídas e que o jogador vai fazer os testes médicos nas próximas horas.O 'As' escreve que Diego Costa será apresentado nos próximos dias e que o Chelsea vai receber 60 milhões de euros. O avançado não poderá jogar até janeiro mas vai começar a treinar-se de imediato no clube espanhol.