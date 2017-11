O avançado hispano-brasileiro Diego Costa atua na Europa desde 2006, continente ao qual chegou com 18 anos, mas não esquece as suas raízes. E, ele que tantas vezes é notícia por motivos menos bons, esta semana é destaque por uma ação positiva, isto depois de se ter sabido que financiou a remodelação do estádio Paulo Barreto de Menezes, reduto do Lagardo FC, a equipa da sua cidade natal, já de olho na disputa do Campeonato Sergipano 2018. O primeiro passo da mudança no estádio será a troca completa do relvado."É importante salientar que essa reforma será financiada pelo atleta lagartense Diego Costa, ao qual queremos agradecer por mais esse investimento e pela preocupação com o desporto na nossa cidade. Ele negociou diretamente com a firma que fará a troca do relvado e será responsável pelo pagamento à referida empresa", pode ler-se na nota do clube.

Autor: Fábio Lima