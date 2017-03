Continuar a ler

O internacional espanhol abordou ainda as propostas que recebeu da China - "falou-se de tanta coisa, que me ia embora, mas como vêem estou aqui", disse - e sublinhando que as ofertas que chegam do Real Madrid para jogadores do Chelsea vão 'bater na trave'.



"Que se f... Querem levar o Courtois, Hazard. Hazard é um jogador de top mundial", concluiu.

Diego Costa reconheceu que o ambiente quente entre José Mourinho e Antonio Conte no Chelsea-Manchester United a nada mais se deveu que não um "encontro" de dois caráteres fortes."Toda a gente sabe como é Conte e como é Mourinho. Têm os dois uma personalidade muito forte e já se sabe o que acontece quando se defrontam duas pessoas assim. ["Nada como tu, uma pessoa tranquila", disse o jornalista que o entrevistava] Sim, nada a ver (risos). Ainda bem que não estava lá ao pé se não estava lá no meio! Quase que tenho de me meter entre os dois", afirmou o jogador do Chelsea à Cadena COPE após o encontro que ditou o afastamento dos red devils da Taça de Inglaterra.

Autor: Sofia Lobato