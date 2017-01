Continuar a ler

Ainda assim, a Sky Sports refere esta segunda-feira que o atacante deverá reunir-se na terça-feira com o treinador no sentido de definir o futuro, uma vez que as duas partes parecem ser, neste momento, completamente incompatíveis. De resto,



Diego Costa, de 28 anos, alinhou em 21 jogos esta temporada pelos blues, marcando 14 golos. Ainda assim, a Sky Sports refere esta segunda-feira que o atacante deverá reunir-se na terça-feira com o treinador no sentido de definir o futuro, uma vez que as duas partes parecem ser, neste momento, completamente incompatíveis. De resto, Morata parece ser o eleito para substituir o espanhol no plantel londrino.Diego Costa, de 28 anos, alinhou em 21 jogos esta temporada pelos blues, marcando 14 golos.

Diego Costa voltou esta segunda-feira a treinar-se sozinho, no segundo dia de folga concedido por Antonio Conte ao plantel do Chelsea.O avançado continua a trabalhar a forma física após a polémica da semana passada, em que alegadamente terá discutido com o treinador e outro elemento da equipa técnica acerca de uma proposta vinda da China. A versão oficial dos clubes chegou pela voz do técnico, que falou de um problema nas costas como a origem do afastamento do avançado do encontro com o Leicester.

Autor: Luís Miroto Simões