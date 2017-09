Continuar a ler

De acordo com o 'Daily Mail', o Chelsea está ao corrente da intenção do avançado de marcar presença naquela zona do novo estádio dos colchoneros na noite desta quarta-feira para rever os antigos companheiros de equipa e despedir-se. Mas apenas isso.



"Sim [aperto-lhe a mão], pois como disse antes não tenho qualquer problema com o Diego Costa", afirmou Conte na conferência de imprensa de lançamento do jogo da segunda jornada da Liga dos Campeões (Grupo C), antecipando um hipotético o reencontro com Diego Costa, que não vê cara-a-cara desde junho, quando o avançado revelou o SMS que tinha recebido e se 'refugiou' depois no Brasil, recusando-se a treinar no Chelsea.

O túnel de acesso aos balneários no Wanda Metropolitano será palco de um frente-a-frente entre Diego Costa e Antonio Conte, por iniciativa do internacional espanhol que se transferiu recentemente do Chelsea para o Atlético Madrid no culminar de um conturbado processo que teve início na dispensa de que foi alvo pelo treinador italiano, através de SMS.Diego Costa que saber se Conte foi mesmo sincero quando disse que não hesitaria em apertar-lhe a mão se o encontrasse, como prova de que as desavenças entre ambos estão esquecidas.