Lisboa recebeu o último jogo de Diego Costa com a camisola do Atlético Madrid. Na final perdida no Estádio da Luz frente ao Real em maio de 2014, o avançado começou a chorar logo aos nove minutos, quando teve de ser substituído por lesão. Não era, de certeza, a despedida ideal do craque aos colchoneros. E quis o destino oferecer uma nova oportunidade ao menino agora com 28 anos de voltar à ‘casa de partida’, onde tudo começou.

Depois da relação conturbada com o técnico Antonio Conte, Diego Costa viu ontem finalmente encerrada a transferência para Espanha, a troco de 55 milhões de euros (para já). O internacional espanhol regressa assim a Madrid pela porta grande, já que se torna na aquisição mais cara da história dos colchoneros, ultrapassando Radamel Falcão. Com 134 jogos e 64 golos apontados durante a sua primeira passagem pelas mãos de Diego Simeone, o jogador que em Portugal atuou no Penafiel e Sp. Braga só poderá, no entanto, entrar em campo em janeiro, altura em que o clube ficará outra vez autorizado a inscrever atletas.

Continuar a ler

Diego Costa, que treina sozinho há mais de 100 dias, prepara-se para integrar brevemente os trabalhos da equipa do novo Wanda Metropolitano. O ponta-de-lança será apresentado nos próximos dias na capital espanhola e começam a surgir as primeiras reações.

O médio influente Koke exultou: "O regresso de Diego Costa é uma grande notícia. Todos sabem da ligação especial dele com o clube. E eu estou feliz porque temos um grande entendimento em campo." Já Filipe Luís, também vibrou: "Estou muito orgulhoso do nosso clube, por trazer um dos melhores três avançados do mundo!"



Diego Simeone fica com... 6 goleadores



Com a chegada de Diego Costa, o técnico Simeone fica com uma boa dor de cabeça. É que o ataque do Atlético Madrid ficará a contar com... seis goleadores de classe mundial. O antigo jogador do Chelsea junta-se as habituais titulares Griezmann e Ángel Correa, mas há ainda o ídolo Fernando Torres e os suplentes de luxo Gameiro e Vietto. E em janeiro chega também Vitolo, contratado ao Sevilha e que foi cedido ao Las Palmas. Que dois grandes reforços de inverno!



Paulo Futre, antigo jogador do Atlético Madrid



"Finalmente... é uma grande notícia! O regresso de Diego ao Atlético é fantástico. Foi uma longa luta de mais de 100 dias entre o clube e o Chelsea. Ele é um jogador de classe mundial. É claramente uma mais-valia para Diego Simeone. Os 55 milhões de euros é o preço a pagar por um craque e mostra que o Atlético respira, novamente, uma boa saúde financeira. O facto de não poder jogar até janeiro não será um problema. Ele já conhece o sistema de jogo e o campeonato. Não haverá um período de adaptação."



Rui Bento, treinador de Diego Costa no Penafiel (2006/07)



"Acho que Diego Costa decidiu bem em regressar ao Atlético. Só quando os jogadores se sentem bem é que ficam realmente focados e trabalham com outra alegria. Ele é um grande homem e fez bem em voltar. Simeone conhece muito bem o Diego e sabe o que ele pode oferecer à equipa. Sem dúvida que vai dar ao Atlético mais agressividade, no ataque e na defesa. Vai acrescentar muito à equipa. Conheço bem o Diego Costa, é um ponta-de-lança completo."



Sereno, colega de equipa de Diego Costa no Valladolid (2009/10)



"Acho que é uma grande contratação por parte do Atlético Madrid. Ele na época passada foi o melhor avançado da Premier League. É um grande jogador, um dos melhores do mundo. Naquela posição ganha as bolas todas nas costas do adversário. Além disso, é uma jóia de pessoa. Ele no Chelsea também era adorado pelos adeptos, o problema era com o treinador. Viver em Londres não é igual a viver em Madrid. Para ele será bom voltar ao Atlético, porque já conhece a equipa e o treinador. As características do Diego Costa são as ideias para o Atlético. São perfeitos um para o outro. Ele é especialista em jogar no contra-ataque. Vai fazer uma boa dupla com Griezmann. Vai ser uma dupla temível"