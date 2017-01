A presença de Diego Costa foi a nota de maior destaque no treino do Chelsea de terça-feira , mas, antes de se colocar às ordens de Antonio Conte, o avançado hispano-brasileiro teve de abrir os cordões à bolsa para 'pagar' pelos seus atos da semana anterior. É que, segundo adianta esta quarta-feira o 'The Sun', Diego Costa foi multado pelo clube londrino em 215 mil euros, verba que será deduzida do salário que receberá.Em causa esteve, como se sabe, o desentendimento entre o avançado, um preparador físico e o próprio treinador , que motivou o afastamento dos trabalhos da equipa principal e, também, a ausência da lista de convocados para o duelo do fim de semana, diante do Leicester. Problema resolvido e Costa deverá já ser opção no domingo, ante o Hull City de Marco Silva.

Autor: Fábio Lima