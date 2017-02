Continuar a ler

O técnico dos colchoneros também fez referência ao desempenho dos deus jogadores e à entrada de Torres na partida, destacando que todos os avançados fizeram golo: "Metemos o Torres porque necessitávamos de jogadores com as 'pernas frescas'. Estou contente com o momento do Gameiro, Griezmann, Torres, Carrasco. Procuram sempre as melhores possibilidades para marcar. A interpretação do jogo foi o que me deixou mais contente. O resultado podia ter sido maior, o guarda-redes fez três defesas fantásticas. Todos os avançados marcaram e isto deixa-nos muito contentes."No que diz respeito à arbitragem, Simeone conteve-se nas palavras: "Não há necessidade de comentar, não são as mesmas arbitragens, vocês viram. Não há necessidade de comentar nada."Com a partida da 1.ª mão ganha, o técnico rojiblanco já pensa no segundo embate da eliminatória, de forma realista e cautelosa: "A próxima volta é complicada, nada de confiança, temos de respeitar o rival. Esta competições são 'trapaceiras', sobretudo quando jogas no segundo local e a equipa não tem nada a perder. Já vimos o que se passou frente ao Eibar... Podia ter acontecido em Barcelona connosco, é uma competição traiçoeira. Todo o respeito para com a partida que temos pela frente, ainda que tenhamos conseguido um bom resultado."Para concluir, Simeone não deixou de mencionar o golo de Saúl bem como o facto de o At. Madrid ter feito quatro golos fora, na Champions, algo que não acontecia há 21 anos: "[Saúl] Tem um pontapé fantástico. O golo foi extraordinário. Fico com a parte bem jogada da partida, sobretudo a primeira parte. Foi taticamente perfeita. O segundo tempo mudou, com o golos deles [Leverkusen] entraram mais no jogo e aconteceu tudo o que viram. Há 21 anos que o Atlético não marcava quatro golos fora na Champions. Temos de continuar a trabalhar para melhorar e tentar terminar com menos golos sofridos, o que é fundamental neste tipo de competição."