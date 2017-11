O treinador do Atlético de Madrid, Diego Simeone, diz que o Real Madrid tem acumulado os grandes talentos espanhóis. Na conferência de imprensa de antevisão do dérbi madrileno, o técnico considera que vai defrontar um rival muito poderoso. "Vamos defrontar a melhor equipa do Mundo, como no seu tempo foi o Barcelona. Ganharam duas Champions seguidas e a liga espanhola. Neste momento são os melhores. Eles têm levado todos os bons jovens de equipas diferentes de Espanha. Eles têm-nos acumulado", afirmou.Sobre o jogo agendado para este sábado, Simeone considera que é igual a todos os outros. "Os clássicos em qualquer parte do mundo têm motivação, tensão, ilusão, ansiedade de jogar bem. Desde que cheguei ao Atlético, os dérbis foram parecidos. Com necessidades de ambos os lados, por isso não imagino algo diferente de outros clássicos", frisou o técnico argentino.

Autor: Bruno Dias