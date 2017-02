O futebolista congolês Dieumerci Mbokani, do Hull City, treinado pelo português Marco Silva, vai ficar afastado dos relvados cerca de mês e meio, devido à lesão no tendão de uma perna sofrida sábado, anunciou esta terça-feira o clube inglês.O avançado Dieumerci Mbokani, de 31 anos, que já representou o Monaco e encontra-se no Hull City por empréstimo dos ucranianos do Dínamo Kiev até final da época de 2016/17, lesionou-se no jogo de sábado com o Burnley (1-1).O treinador português Marco Silva perde, assim, um importante elemento, num momento crucial da temporada, em que o Hull City, penúltimo classificado da 'Premier League', com mais dois pontos do que o lanterna-vermelha Sunderland, luta pela permanência.

