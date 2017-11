Continuar a ler

A jornada correu de feição para as equipas do fundo da tabela da liga gaulesa, já que também o Estrasburgo ascendeu do 19.º ao 17.º lugar, após o triunfo alcançado em casa frente ao Rennes, por 2-1, deixando os lugares de despromoção.



Jéremy Blayac, aos 28 minutos, e Stéphane Bahoken, aos 82, foram os marcadores dos golos do Estrasburgo. O Rennes, do português Afonso Figueiredo, reduzido a 10 elementos desde os 63 minutos, devido à expulsão de Amalfitano, reduziu por Adrien Hunou, aos 88.



O lanterna-vermelha Metz também conseguiu pontuar ao empatar 0-0 na deslocação a Toulouse, atual 10.º classificado com 16 pontos, conquistando o quarto ponto na competição.



Guingamp e Angers, separados por um ponto no 14.º e 15.º lugares, empataram 1-1 e atrasaram-se mutuamente.



O Guingamp, do português Pedro Rebocho, reduzido a 10 elementos desde os 61 minutos, devido à expulsão de Deaux, marcou pelo guineense Abdoul Camara (1-0), aos 14 minutos, e o Angers empatou por Yoann Andreu (1-1), aos 23. A jornada correu de feição para as equipas do fundo da tabela da liga gaulesa, já que também o Estrasburgo ascendeu do 19.º ao 17.º lugar, após o triunfo alcançado em casa frente ao Rennes, por 2-1, deixando os lugares de despromoção.Jéremy Blayac, aos 28 minutos, e Stéphane Bahoken, aos 82, foram os marcadores dos golos do Estrasburgo. O Rennes, do português Afonso Figueiredo, reduzido a 10 elementos desde os 63 minutos, devido à expulsão de Amalfitano, reduziu por Adrien Hunou, aos 88.O lanterna-vermelha Metz também conseguiu pontuar ao empatar 0-0 na deslocação a Toulouse, atual 10.º classificado com 16 pontos, conquistando o quarto ponto na competição.Guingamp e Angers, separados por um ponto no 14.º e 15.º lugares, empataram 1-1 e atrasaram-se mutuamente.O Guingamp, do português Pedro Rebocho, reduzido a 10 elementos desde os 61 minutos, devido à expulsão de Deaux, marcou pelo guineense Abdoul Camara (1-0), aos 14 minutos, e o Angers empatou por Yoann Andreu (1-1), aos 23.

O Dijon venceu por 3-1 o Troyes, para a 13.ª jornada da Liga francesa, liderada pelo Paris Saint-Germain, e saiu provisoriamente da zona de despromoção.O Troyes ainda esteve em vantagem, com um golo do ex-portista Suk, aos 18 minutos, mas o Dijon, do português Xeka, deu a volta com dois golos do cabo-verdiano Júlio Tavares, aos 29 e 46 minutos, e do coreano Know Chang-Hoon, aos 50.

Autor: Lusa