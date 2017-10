Continuar a ler

Diante do Sp. Braga, Dimitrov surpreendeu com um esquema de três centrais e após o encontro explicou essa opção. "Foi fácil tomar esta decisão para jogar neste esquema. O Sp. Braga jogou com dois avançados, e os extremos entram muito para dentro. Jogámos os últimos dois jogos com esquemas diferentes. Eu estou a olhar para as qualidades da equipa para tomar a melhor decisão. A responsabilidade é minha", frisou.



Com mais esta vitória sem sofrer golos, o Ludogorets somou o terceiro encontro nesta condição, algo que o técnico realça: "É mérito dos jogadores, mas, como eu sempre falo, o futebol tem duas fases. Os nossos jogadores têm qualidade, são muitos muito fortes e forem disciplinados e mostrarem vontade, tudo vai dar certo. Não estou preocupado com os próximos jogos, estou preocupado com a recuperação dos jogadores. Nas próximas semanas, temos jogos a cada três dias e estou preocupado com a recuperação, nada mais". Diante do Sp. Braga, Dimitrov surpreendeu com um esquema de três centrais e após o encontro explicou essa opção. "Foi fácil tomar esta decisão para jogar neste esquema. O Sp. Braga jogou com dois avançados, e os extremos entram muito para dentro. Jogámos os últimos dois jogos com esquemas diferentes. Eu estou a olhar para as qualidades da equipa para tomar a melhor decisão. A responsabilidade é minha", frisou.Com mais esta vitória sem sofrer golos, o Ludogorets somou o terceiro encontro nesta condição, algo que o técnico realça: "É mérito dos jogadores, mas, como eu sempre falo, o futebol tem duas fases. Os nossos jogadores têm qualidade, são muitos muito fortes e forem disciplinados e mostrarem vontade, tudo vai dar certo. Não estou preocupado com os próximos jogos, estou preocupado com a recuperação dos jogadores. Nas próximas semanas, temos jogos a cada três dias e estou preocupado com a recuperação, nada mais".

O Ludogorets assumiu a liderança do Grupo C, com uma vitória diante do Sp. Braga, num resultado que na ótica de Dimitar Dimitrov, técnico dos búlgaros, é muito importante para o futuro da equipa por si orientada na prova de clubes da UEFA."É uma vitória importante, a equipa do Sp. Braga é muito forte. Agora sim, o Ludogorets tem uma vantagem [na luta pelo apuramento]. Está na primeira posição, mas faltam mais três jogos, o grupo é muito forte e até agora eu não posso prever nada", começou por admitir.

Autor: Lusa