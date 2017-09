Continuar a ler

Face ao incidente, o Dínamo Zagreb emitiu um comunicado, no qual pede à polícia para acelerar a investigação e a identificar os atacantes.



O clube croata vive tempos conturbados, sendo que o ex-presidente Zdravko Mamic foi baleado na perna em agosto, por dois estranhos, perto de sua cidade natal na Bósnia-Herzegovina, e vários dirigentes do clube foram verbalmente atacados.



O treinador do Dínamo Zagreb, Mario Cvitanovic, foi hospitalizado, na noite de quarta-feira, depois de ter sido brutalmente agredido à porta da sua casa, informou esta quinta-feira a imprensa croata.De acordo com o portal de notícias 'Index', Cvitanovic, que já recebeu alta, foi agredido com bastões de beisebol, acabando por ficar com o braço partido, quando regressava a casa depois de um jogo da Taça da Croácia, no qual a sua equipa goleou o NK Borac por 6-0.

