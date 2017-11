Diogo Jota está a aproveitar da melhor forma a chance que recebeu para esta temporada atuar no Wolverhampton, do Championship. O jogador português, de 20 anos, foi esta terça-feira nomeado para o prémio de jogador do mês de outubro, podendo assim repetir a conquista que alcançou em setembro.Para lá de Diogo Jota, que neste período fez um golo e duas assistências, e stão ainda nomeados Sammy Ameobi (Bolton), Bruno Ecuele Manga (Cardiff City), Lewis Grabban (Sunderland), Massimo Luongo (Queens Park Rangers) e Leo Bonatini (Wolverhampton).

Autor: Fábio Lima