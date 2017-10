O Wolverhampton, treinado pelo português Nuno Espírito Santo, isolou-se este sábado no comando do Championship, segundo escalão do futebol inglês, ao vencer por 2-0 na receção ao Aston Villa, em jogo da 12.ª jornada da prova.O avançado Diogo Jota, um dos cinco jogadores portugueses que foram titulares na equipa anfitriã, inaugurou o marcador aos 55 minutos, após assistência do compatriota Ivan Cavaleiro, cabendo ao brasileiro Leo Bonatini fixar o resultado, aos 72'.Além de Diogo Jota e Ivan Cavaleiro, também Hélder Costa, Roderick e Rúben Neves alinharam de início pelos wolves, que assumiram o comando isolado do campeonato, com dois pontos de vantagem sobre o Cardiff e o Sheffield United.

Autor: Lusa