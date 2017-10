Continuar a ler

É a primeira vez que um jogador, treinadores ou dirigentes na liga italiana é banido por insultar o VAR, que foi apresentado esta temporada.Paratici está banido do campo e dos balneários durante a partida da Juventus contra a Lazio, do internacional português Nani, em 14 de outubro.A Juventus ocupa o segundo lugar da liga italiana, com 19 pontos, atrás do Nápoles que está em primeiro lugar, com 21.