O clube acrescenta que Alexanco vai trabalhar em colaboração direta com Voro Gonzalez, o treinador interino que orienta a equipa desde a demissão do italiano Cesare Prandelli, que se saiu no final de dezembro, menos de três meses depois de ter chegado a Valência.Na terça-feira, antes do jogo com o Celta de Vigo, para a Taça do Rei e que os valencianos acabaram por perder por 4-1, cerca de 1.500 adeptos concentraram-se diante do estádio Mestalla, exigindo o afastamento do empresário de Singapura e maior acionista do clube Peter Lim.O Valencia, que tem um jogo em atraso - frente ao líder Real Madrid -, ocupa a 17.ª posição na liga espanhola, competição para a qual não vence há cinco jornadas. Na segunda-feira, a equipa visita o Osasuna, lanterna-vermelha, no encontro que encerra a 17.ª jornada da prova.