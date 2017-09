Hanz-Joachim Watzke, diretor executivo do Dortmund, comentou a situação do PSG e o não cumprimento das regras do fair-play financeiro e acredita que é "ridículo" a UEFA sancionar o clube francês com multas de milhões.



"É o trabalho da UEFA e acho que há pessoas qualificadas para fazê-lo. Mas sei de uma coisa que a UEFA não deveria de fazer, que é colocar multas financeiras. É absurdo fazer isso contra o PSG. No Qatar, eles riem-se disso", assegurou numa entrevista concedida à 'T-Online'.





