Timo Kraus, diretor de marketing do Hamburgo, encontra-se desaparecido desde a noite de sábado, pouco depois de uma saída noturna na qual, segundo testemunhas, terá abusado do consumo de bebidas alcoólicas. De acordo com informações avançadas pelo 'Bild', Kraus terá sido visto pela última vez pelas 23.30, à saída do restaurante Block Bräu, local no qual alguns seus amigos apanharam um táxi para seguir viagem.Sem notícias do seu marido, a sua esposa conseguir localizar o telemóvel e percebeu que o último sinal chegava do Cap San Diego, um barco-museu situado na zona marítima da cidade. Ora, em face da última localização, a família suspeita de que Timo Kraus possa ter caído ao Rio Elba, depois de ter resvalado numa das pontes geladas que há no local.

Autor: Fábio Lima