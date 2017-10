Continuar a ler

"O [Mino] Raiola não acredita no nosso projeto? Ele não passa de um ator menor. Gosta de dizer coisas para fazer manchetes dos jornais", começou por dizer Mirabelli, o diretor desportivo do Milan que visitou Mendes acompanhado pelo administrador delegado Marco Fassone no final de julho, em declarações à Radio Rossonera, prosseguindo nas revelações em relação a negociações que levou a cabo no decurso do último mercado de transferências:"Sobre [Andrea] Belotti [avançado do Torino] digo que o tínhamos garantido, mas era complicado concretizar a operação por diversos motivos - no entanto, ele torce pelo Milan e quem sabe se um dia não virá para cá. Em relação a [Antonio] Conte [treinador do Chelsea]? Temos o [Vincenzo] Montella.""Quanto à conversa de Cristiano Ronaldo... ?com o ?Mendes, que está entre os melhores agentes do Mundo, falámos sobre muitas coisas, mas sempre com os pés na Terra. O Cristiano Ronaldo não é apenas um jogador de futebol, é uma empresa, uma marca - e não se deixa 'domar', nem nunca está satisfeito. É uma referência de topo para os mais jovens", adiantou Mirabelli, explicando o enquadramento que a adminstração do Milan tinha para o extremo que na altura estaria a ponderar se continuava a jogar em Espanha, ao serviço do Real Madrid, onde enfrenta um processo por alegada fuga aos impostos.