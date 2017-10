Continuar a ler

Interrogado sobre o impacto que uma eventual independência da Catalunha terá nos patrocinadores do Barça, Grau afirmou que "estes estão muito satisfeitos por estarem associados ao clube, à sua estrutura, ao seu estilo de jogo, ao seu ADN, aos valores que transmite, e aos quais seremos sempre fiéis".



Na terça-feira à tarde, o presidente separatista catalão, Carles Puigdemont, assinou uma declaração de independência que imediatamente suspendeu em razão de um hipotético diálogo com Madrid, semeando a confusão e incerteza sobre o que se seguirá.



O diretor geral do Barcelona, Oscar Grau, considerou esta quarta-feira que o clube deve continuar a competir na Liga espanhola, um dia depois do presidente separatista catalão, Carles Puidgemont, ter lançado a confusão sobre o futuro político da região."Os orçamentos do Barça são baseados na participação na Liga espanhola e penso que a Liga e o clube devem continuar juntos", disse o dirigente catalão durante uma conferência de imprensa convocada para abordar os resultados financeiros do clube.

Autor: Lusa