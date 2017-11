Jornalista: Olá. Vim da Dinamarca para acompanhar a preparação da nossa seleção e lembrei-me de perguntar se falou com o Peter Schmeichel tendo em vista este jogo.



Roy Keane: Não. Não, não, não.



J: O que lhe diria...



RK: Ao Peter?



J: Sim, sobre o que pode esperar do jogo com a Irlanda?



RK: Diria para ir para o c******! O que quer que lhe diga? Ainda joga?



J: Não.



RK: Não está a jogar, não. Não lhe digo nada. O que raio lhe poderia dizer?



J: Os colegas de equipa às vezes mantêm contacto...



RK: Eu não falo com o Peter. A última vez que o vi diria que foi há um ano e meio ou dois. Tomámos pequeno almoço juntos num hotel em Londres e foi agradável. Tivemos uma boa conversa.



Mas de onde vem tanta animosidade entre ambos?



Mas de onde vem tanta animosidade entre ambos?

Tudo terá começado em 1998, quando ambos, supostamente embriagados, se envolveram fisicamente, chegando ao ponto de Keane dar uma cabeçada ao colega durante um estágio na Ásia. A história foi contada pelo próprio irlandês no seu livro e deu muito que falar. "O Peter agarrou-me e eu dei-lhe uma cabeçada. Teríamos ficado ali a lutar por anos!", lembrou no seu livro. De lá para cá, quase vinte anos depois, a situação não foi esquecida...

Foram colegas de equipa nos anos de ouro do Manchester United, mas Roy Keane e Peter Schmeichel parecem ser tudo menos... bons amigos. Esta terça-feira, a três dias do duelo entre a República da Irlanda e a Dinamarca, válido para a 1.ª mão do playoff de acesso ao Mundial'2018, um jornalista dinamarquês perguntou a Roy Keane (adjunto do selecionador irlandês Martin O'Neill) se tinha entrado em contacto com o seu ex-colega, tendo a questão levado a uma conversa... elucidativa. Deixamos abaixo o diálogo entre ambos.

Autor: Fábio Lima