Blaise Matuidi e Marco Verratti poderão estar em maus lençóis. Segundo escreve a edição online do 'L'Equipe' desta sexta-feira, os dois jogadores do PSG terão passado a noite de segunda-feira, véspera de viajar para Barcelona para a 2.ª mão dos oitavos de final da Champions, numa discoteca em Paris.A publicação francesa refere que várias testemunhas terão visto os dois jogadores na festa de lançamento da nova coleção Fenty Puma desenhada pela cantora Rihanna, numa discoteca parisiense, horas antes da equipa orientada por Emery viajar para a cidade catalã. O resultado da 2.ª mão dos oitavos de final da Champions, com a reviravolta histórica do Barcelona na eliminatória (venceu em casa por 6-1 ), aumenta a polémica.

Autor: Marta Correia Azevedo