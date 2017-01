Continuar a ler

"Outro dia ele deu uma palestra e eu nunca seria capaz de fazer um discurso daqueles, porque foi mesmo muito bom. Fez-me recordar aquele filme, o 'Any given sunday', e contei-lhe. Fiquei um pouco atrapalhado, nem sequer sabia se ele tinha visto o filme, mas naquele discurso ele transmitiu a paixão que sente e o tempo que passou desde que o clube ganhou o último título", contou o avançado, em entrevista ao canal do Arsenal no YouTube.



"Ele quer tanto o título como qualquer um dos seus jogadores, mas dá para ver que ele quer mesmo muito, o que é fantástico de ver", acrescentou o internacional inglês, agora o futebolistas do plantel dos gunners que há mais tempo trabalha sob as ordens de Wenger, que está à frente da equipa londrina desde agosto de 1996, tendo conquistado o campeoanto pela última vez em 2003/04. "Outro dia ele deu uma palestra e eu nunca seria capaz de fazer um discurso daqueles, porque foi mesmo muito bom. Fez-me recordar aquele filme, o 'Any given sunday', e contei-lhe. Fiquei um pouco atrapalhado, nem sequer sabia se ele tinha visto o filme, mas naquele discurso ele transmitiu a paixão que sente e o tempo que passou desde que o clube ganhou o último título", contou o avançado, em entrevista ao canal do Arsenal no YouTube."Ele quer tanto o título como qualquer um dos seus jogadores, mas dá para ver que ele quer mesmo muito, o que é fantástico de ver", acrescentou o internacional inglês, agora o futebolistas do plantel dos gunners que há mais tempo trabalha sob as ordens de Wenger, que está à frente da equipa londrina desde agosto de 1996, tendo conquistado o campeoanto pela última vez em 2003/04.

A próxima conferência de imprensa do treinador do Arsenal, Arsène Wenger, deverá ser palco de um esclarecimento a pedido de um jornalista mais 'vivaço', o qual andará à volta do conhecimento de cinema do francês, mais em concreto quanto a um filme de Oliver Stone que tem como pano de fundo uma equipa fictícia de futebol americano orientada por Tony D'Amato, personagem a cargo do consagrado ator Al Pacino.'Any given sunday' - 'Um domingo qualquer', com estreia em 1999, contém uma cena passada no balneário na qual D'Amato/Pacino faz um discurso motivador antes de um jogo importante, do qual Theo Walcott se recordou quando ouviu recentemente Wenger falar aos seus jogadores.